Caballero & Jeanjass dans un ''Endroit sûr''... ou pas !

Le duo belge dévoile un nouveau clip issu du projet "Double Hélice"...

Sous forme de court métrage, les deux rappeurs bruxellois viennent de publier une nouvelle vidéo très parlante. Le morceau est tourné autour d'un jeune homme confronté au racisme dans son quotidien, lorsqu’il se présente à un entretien d’embauche, ou alors quand une femme change son sac d’épaule à cause de sa présence dans l’ascenseur.

Caballero & JeanJass se placent en narrateurs, ils nous racontent une histoire, celle d’une homme qui petit à petit ne trouve plus la limite entre le bien et le mal.

"C’est quoi ton but, Tu fais partie des bons ou des méchants, Tu n’sais pas, hein ? Tu n’sais pas, moi non plus Je passe d’un côté à l’autre comme un agent double Il faut rester soi-même avant tout"

Au milieu de scènes de combats de rue, on assiste donc à la descente aux enfers de cet homme qui se laisse entraîner du côté obscur petit à petit. Un très beau clip réalisé par Sidney Van Wichelen et dans lequel on peut retrouver un couplet en espagnole très touchant à la fin.

Restez à l'affût, Caballero & Jeanjass sont encore en tournée !