Angèle dévoile son premier clip !

La petite sœur de Roméo Elvis se lance...

"Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal."

Tel était l’adage d’Edward A. Murphy Jr, ingénieur aérospatial américain. Angèle, la petite sœur de Roméo Elvis dont on vous a parlé récemment décide alors d’en faire un morceau.

Dans ce tout premier clip dévoilé, la jeune femme nous parle en effet de toutes ces petites choses qui font que le quotidien peut vite tourner au cauchemar… Quand on attrape la dernière feuille de papier toilette, que le sac de courses se perce et que tout tombe par terre ou encore quand on essaye d’indiquer le chemin à un homme qui ne cherchait qu’un plan drague…

La voix d’Angèle est toujours aussi envoutante avec un petit timbre jazzy qui fait toute son originalité. On sent bien que la jeune artiste ira loin. Et pour preuve, elle a déjà un grand nombre de dates de concerts prévues...

