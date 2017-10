Mister V en mode cosmonaute dans ''Apollo 13'' !

Après avoir obtenu un disque d’or avec son premier album de rap, "Double V", Mister V a continué à faire parler de lui avec notamment les sorties des clips "Top album" et "Venice".

On se souvient également de son apparition remarquée dans le troisième épisode de "Rentre dans le cercle" de Sofiane aux côtés de Guizmo, Médine, Kofs ou encore MRC.

Tout à l’heure, Mister V a encore frappé fort en dévoilant son nouveau clip, "Apollo 13" en featuring avec Juice. Réalisée par David Fontao et produite par Geronimo Beats, la vidéo met en scène les deux artistes en tenues de cosmonautes … Une mise en scène que l'on est pas prêts d'oublier !

"J'ai la vie cool et douce et j'veux m'la couler douce au sud de l'Equateur

Dans ma planète depuis des années, planer comme un aviateur

On déballait, flow décalé pour faire passer les heures

On est calé comme des tarés, posés sur Jupiter"