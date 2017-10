XXXTentacion signe un très gros contrat avec Capitol Records !

Qui dit nouveau contrat, dit nouvel album !

XXXTentacion vient de signer un accord de plus de 6 millions de dollars avec Capitol Music Group.

Selon Billboard, le rappeur américain devrait se séparer de son ancien label EMPIRE Records avec qui il avait claqué son tout premier album baptisé "17". Un premier projet vendu à plus de 87 000 exemplaires lors de la première semaine d’exploitation et qui avait cotoyé la seconde place des charts du classement Billboard pendant un long moment.

C’est dire la réussite de l’artiste pour ce tout premier gros projet. Et qui dit succès, dit nouvelle proposition… Et un contrat de 6 millions de dollars avec la maison de disque Capitol Records, ça ne refuse pas…

Une bonne nouvelle pour lui, puisque ces derniers temps le rappeur était impliqué dans des affaires extra-musicales. Entre les problèmes avec la justice pour des faits de violences envers son ex-petite amie et de falsification de témoins, le rappeur s’était quelque peu éloigné de la musique…

L’artiste américain peut en partie souffler… puisque son audience est reportée au 11 décembre mais surtout parce que son avenir musical est entre de bonnes mains.

Récemment, il nous avait dévoilé un extrait inédit et plutôt surprenant, d'un morceau plus chanté que rappé accompagné d’une guitare acoustique. Un extrait qui pourrait faire partir d'un deuxième album, cette fois-ci produit par son nouveau label : Capitol Music Group.

En attendant d’en savoir plus sur ce nouveau projet, on peut féliciter XXXTentation pour ce très beau contrat signé, preuve de sa progression et de son ascension durant les dernières années.