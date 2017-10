Le nouvel album de Young Dolph, ''Thinking Out Loud'', est sorti !

Le rappeur reprend une nouvelle fois le mic' après avoir frôlé la mort...

Quelques semaines seulement après avoir reçu plusieurs balles dans le corps, Young Dolph n’est clairement pas décidé à se reposer… En effet, après la sortie des deux morceaux "While U Here" et "Believe Me", voilà qu’il dévoile aujourd’hui un nouvel album baptisé "Thinking Out Loud", très attendu par ses fans.

Le projet comporte une dizaine de morceaux avec notamment les deux titres évoqués précédemment.

Le rappeur kainri est principalement en solo sur cet album, qui fait suite au dernier sorti "Bulletproof". Pour l’occasion, Young Dolph a tout de même prévu un gros banger "Go Get Sum Mo", claqué en compagnie de Gucci Mane, 2 Chainz et Ty Dolla $ign ! Rien que ça…

Pour ce qui est des prods, le rappeur originaire de Chicago a prévu du lourd en ramenant pour l’occasion quelques grands noms en ce domaine comme : Zaytoven, Drumma Boy, Cassius Jay ou encore CNOTE…

C’est dire si ce projet est travaillé et réfléchi. Comme lors de son dernier album balancé en avril dernier (Bulletproof), "Thinking Out Loud" concerne une nouvelle fois son agression et cette tentative de meurtre donc il a été victime récemment…

On vous laisse découvrir donc ce tout nouvel album de Young Dolph. Un projet un peu plus dur, sombre mais tout aussi violent…