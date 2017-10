Snoop Dogg balance le premier extrait de son EP ''Make America Crip Again''!

En bonus, le rappeur kainri nous dévoile la date de sortie...

Snoop dogg avait dévoilé il y a quelques jours, la cover d’un nouveau projet qui, selon les rumeurs, se rapprochait plus d’un album qu’autre chose. Finalement, "Make America Crip Again" sera un EP de 8 titres, principalement composé dans le but de protester contre le président actuel des States, Donald Trump.

Le rappeur a dû se dire que c’était le bon moment pour balancer cet EP ! Une semaine après avoir validé le violent freestyle qu’Eminem a lâché lors des BET Hip-hop Awards, Snoop Dogg annonce que "Make America Crip Again" sera disponible vendredi prochain.

En plus d’une date de sortie, le rappeur kainri nous a balancé pour l’occasion le premier morceau de son EP, intitulé M.A.C.A, des initiales qui reprennent tout simplement le nom de l’EP.

Forcément, vous vous en doutez, ce premier morceau est consacré à Donald Trump et à sa politique. Snoop Dogg n’y va pas de mainmorte avec le chef d’état Américain. Sur une méchante prod, le Doggfather règle ses comptes…

Un morceau qui confirme bel et bien la vocation de cet EP et surtout l’univers Gangsta Rap engagé qui devrait parcourir la totalité du projet.

Un petit mot sur le reste de la tracklist, Snoop Dogg a prévu du lourd comme à son habitude. Pour venir kicker sur son projet, le West Coast Boy a collaboré avec Chris Brown, OT Genesis, October London, Hahadavis ou encore Designer Flow et Shon Lawon. Seul 3 titres sont en solo.

On vous laisse découvrir la tracklist ainsi que le premier single de "Make America Crip Again", en attendant sa sortie prévue pour le 27 octobre prochain.

01. M.A.C.A.

02. 3’s Company feat. Chris Brown & OT Genesis

03. Good Foot

04. Dis Finna Be a Breeze” feat. Hahadavis

05. None of Mine

06. My Last Name feat. October London

07. Sports Center feat. Designer Flow

08. Fly Away feat. Shon Lawon