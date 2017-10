Orelsan signe enfin son grand retour dans ''La Fête est finie'' !

Un troisième album histoire de clôturer la trilogie en beauté...

Depuis plusieurs mois, Orelsan s’activait sur les réseaux sociaux à teaser son prochain album baptisé "La Fête est finie", un 3 ème projet solo tant attendu par la fan base de l'artiste mais aussi par tous les fans de rap en général.

À minuit hier soir, le rappeur originaire de Caen n’a pas mis longtemps à dévoiler ce qui semble être le troisième et dernier volet d’une trilogie d’album solo…

Après "Perdu d’Avance" et "Le Chant des Sirènes", Orelsan signe donc un retour marqué avec "La Fête est finie", 4 ans après la sortie de son album collaboratif avec son poto Gringe, en mode Casseurs Flowteurs.

Gringe qui d’ailleurs est le grand absent de ce nouveau projet, une situation compréhensible quand on sait que lui aussi est en plein travail pour son album solo intitulé "Enfant Lune" et pour un prochain film.

Mais ne vous inquiétez pas, Jimmy Punchline avait tout prévu ! Sur les 14 titres qui composent l’album, on retrouve 4 morceaux collaboratifs sur lesquels Maître Gims, Stromae, Nekfeu, le rappeur britannique Dizzee Rascal et les deux sœurs Ibeyi apportent leur touche perso…

Toutes les collaborations sont réussites… Du délirant morceau "Christophe" claqué avec l’ancien membre de la Sexion d’Assaut à l’envoûtant "Notes pour trop tard" où les jumelles d'origine vénézuelienne font office de sirènes…

On n’oublie pas dans le lot, l’excellent titre : "Zone" où Nekfeu et Dizzee Rascal claquent de sales couplets à leur manière… Une très belle collaboration et un pari réussi pour Orelsan qui avec l’artiste britannique, apporte une nouvelle dimension à son univers.

Pour terminer, un petit mot sur ce fameux featuring avec Stromae, que tout le monde attendait. Le morceau est une nouvelle fois une réussite ! Les deux univers très mélancoliques des deux artistes se complètent parfaitement...

Et puis, on ne va pas se mentir, que c’est bon de réentendre à nouveau l’artiste Belge… Il est vrai que depuis quelques temps, il est plutôt discret notamment à cause de sa maladie (Paludisme) qui l’empêche de réaliser ce qu’il veut. Néanmoins, dans "La pluie", Stromae nous berce généreusement avec son refrain qui, une fois entré en tête, n’en sort définitivement plus…

Avant de parler des autres morceaux de l’album, il est important de féliciter le travail accompli par Skread… La prod est incroyable ! Du premier au dernier morceau, Skread et Orelsan, qui lui aussi a fait un tour derrière la console, envoient du très lourd. Les beats sont précis et collent parfaitement à l’univers du rappeur Caenais.

La créativité est au rendez-vous sur plusieurs morceaux comme "Bonne meuf" ou encore "La Pluie", preuve que le compositeur de ne se contente pas d’une prod classique. Elle est généreuse, comme l’artiste d’ailleurs et vient, elle aussi, apporter ce petit quelque chose qui rend chaque album d’Orelsan si particulier.

Pour ce qui est des autres morceaux qui composent l’album, on vous laisse les découvrir par vous-mêmes si ce n'est pas déjà fait... Même si dès le début, Jimmy Punchline nous balance du très lourd avec le titre "San" qui met tout le monde d’accord !

Un tout premier son aux allures d’incontournables qui permet de planter le décor et de se dire que oui, Orelsan est bien de retour…