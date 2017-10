Les Sages Poètes de la rue sortent le clip d''Amour fauché'' !

"Qu’est-ce qu’une histoire d’amour si elle n’a pas sa fin triste ?" ...

Six mois après la sortie de leur album "Art contemporain", les Sages Poètes de la rue sortent le clip d’un des titres les plus touchants du projet : "Amour fauché".

"Flo était une jolie jeune fille Mais tu l'as rendu dépressive, complètement folle Je crois que tu n'acceptais pas qu'elle prenne son envol Paradoxalement pour elle t'aurais donné ta vie"

Le premier à apparaitre sur la vidéo c'est Zoxea, s'en suit Dany Dan qui pose assis sur des marches dans la rue à Montmartre, puis on rejoint Melopheelo sur un pont. On parle de cœurs brisés, d’amours fauchés, de passion, d'histoires d'amour avec des fins tristes, de déchirements … Bref, un sujet qui peut toucher chacun d'entre nous.

"Si tu en as l'occasion, écoute bien cette chanson elle fut écrite pour toi"

Réalisé par Fanny Fortage, le clip fait défiler de très belles images et reflète bien l’atmosphère de la chanson. Un morceau dans lequel les trois membres du groupe se confient en toute humilité, avec beaucoup de sensibilité et de poésie. On laissera le mot de la fin à Zoxea qui ne peut mieux résumer ce titre qu'avec cette phase :