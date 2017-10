Le groupe anthologique, le WU-Tang Clan dévoile un nouveau clip !

Encore une pépite...

Après avoir créé un gros coup de buzz en 2015 avec leur album "Once Upon a Time in Shaolin" qui était sorti en un seul exemplaire et vendu au multi-milliardaire Martin Shkreli ; le groupe légendaire, j’ai nommé le WU -TANG CLAN, est de retour avec une nouvelle compilation : "The Sage continue". Sorti le 13 octobre dernier, le projet contient des featurings avec beaucoup de membres de leur entourage et seulement deux pistes avec le groupe au complet.

Hier, le Wu-Tang qui est un pilier fondateur du mouvement Hip Hop a sorti deux extraits de cette nouvelle compilation regroupés en une vidéo. Ce sont les morceaux "If Time Is Money" et "Hood Go Bang" qui étaient à l’honneur. Tourné à New York, le clip reflète leur univers à la perfection. Instru jazzy-soul, flow doux, percutant et soigné, les membres du Wu-Tang savent une nouvelle fois nous en mettre plein la vue.