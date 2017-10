Orelsan répond enfin aux piques de Big Flo & Oli !

Le clash devrait sûrement prendre fin après cette réponse...

En 2012 , Big Flo & Oli et Orelsan avaient collaboré sur le morceau « Pourquoi pas nous ? ». Ainsi, les rappeurs toulousains auraient aimé repartager le micro avec le rappeur caennais, sauf qu’ils n’avaient pas prévu que ce dernier refuserait.

Big Flo & Oli semblaient déçus par cette réponse négative, en atteste cette phase dans le morceau « La vraie vie » : "Dans ce milieu j'ai été très déçu je te le dis tout de suite, comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat. Pourtant il sait combien on l'aime. Allez sans rancune, mais un peu quand même"

Ainsi que celle dans leur nouveau freestyle « Insolent #2 » : "Sur l'album y a mon père et Stromae. Quand j'ai vu leurs albums, je me suis trop marré. Y aussi Busta Rhymes et y'a JoeyStarr. Mais celui que je voulais moi c'est..."

A la limite de l’insistance, passons outre ce détail. Orelsan est actuellement en pleine promotion deson album « La fête est finie » disponible à partir du vendredi 20 octobre 2017. Durant une interview, ce même Orelsan a été interrogé sur cette histoire ayant pris une tournure surprenante, sa réponse est la suivante :

"Ça ne m'a pas touché plus que ça. Je n'ai pas pris ça comme un clash en fait, ça m'a plus flatté. J'ai dit non parce que j'étais en train de faire l'album « Comment c'est loin », du coup je n'avais pas le temps (...) J'ai tellement de projets que je suis obligé de faire des choix."

Le choix des priorités !