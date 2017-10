The Weeknd récompensé pour son dernier album ''Starboy'' !

Le super héros "Starboy" est déjà incontournable...

C’est sur son compte Instagram que The Weeknd a dévoilé la nouvelle !

La RIAA (Recording Industry Association of America) a offert à l’artiste canadien une plaque célébrant son incroyable carrière et surtout son grand succès pour son dernier album "Starboy", certifié double disque de platine.

C’est d’ailleurs ce qu’il faut retenir de la journée : The Weeknd est le premier artiste de ces dernières années à décrocher deux fois le platine pour un album.

En ajoutant par la même occasion de nombreuses certifications pour 4 singles de l’album : "Reminder" et "Party Monster" certifiés platine, "Feel it coming" double platine et ce qui ressemble au single de l’année, "Starboy" déjà certifié 5 fois platine…

Attention cependant à ne pas confondre avec la certification française. Aux States, le disque d’or est obtenu à 500 000 exemplaires vendus (streaming confondus), soit un disque de diamant en France…

Pour ce qui est du platine, il faut dépasser la barre des 1 million d’albums pour obtenir cette récompense et enfin la plus haute marche : les 10 millions d’exemplaires vendus et le disque de diamant.

Donc si l’on s’amuse à faire la comparaison avec nos paliers de certification, le single "Starboy", certifié 5 fois single de platine aux USA, obtiendrait 10 disques de diamants en France ! En même temps, la population des Etats-Unis est 5 fois plus importantes que la nôtre.

En attendant, The Weeknd rentre donc dans l’histoire de la musique comme un artiste incontournable de ces 5 dernières années. Et pour l’occasion, il a reçu une deuxième plaque, le récompensant d’avoir vendu plus de 35 millions exemplaires depuis ses débuts en 2012 avec sa compilation "Trilogy".

Un chiffre ahurissant quand on sait qu’il représente la moitié de la population française… Un super héros est véritablement né.