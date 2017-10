Pusha T s'exprime sur l'évolution du Hip-Hop !

C’est lors d’une interview donnée pour les 20 ans du magazine XXL que Pusha T s’est livré sur le sujet très épineux de l’évolution du Hip-hop ces dernières années.

Considéré comme un artiste accompli lorsqu’il s’agit de claquer de lourds couplets avec des lyrics bien construites, le rappeur kainri considère qu’aujourd’hui le Hip-hop a évolué et que l’importance des paroles a baissé au fil des années…

Sans réellement se plaindre d’une telle évolution, Pusha T a déclaré que le rap sans fond, sans texte n’était pas sa gamme, mais il respecte les différents styles qui ont émergé ces dernières années...

“Je suis dans le game depuis un bon moment, mais ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus présent. Accorder de l’importance aux textes, c’est tout ce que je sais faire, mais aujourd’hui, cela n’a plus autant d’importance qu’avant. Tout ça m’a appris à apprécier d’autres formes de hip-hop, des expressions plus jeunes. Ce qui compte, ce sont les flows, les mélodies, la structure de la chanson. Faire des morceaux comme ça, je n’en suis littéralement pas capable. Je n’en ferais pas, mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas profiter pleinement de cette musique… Ils font des disques qui fonctionnent bien et longtemps à la radio. Je n’ai pas l’impression que ce soit ringard”.