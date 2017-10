SCH annonce une nouvelle tournée !

15 dates de prévues...

Un mois seulement après avoir décroché un disque de platine pour son dernier album baptisé "Deo Favente", SCH repart en tournée à travers toute la France mais pas seulement, histoire de promouvoir et célébrer cette très belle certification, la troisième pour le rappeur.

6 mois seulement après la sortie de son deuxième vrai projet, Schneider a décidé qu’il était temps de reprendre la route pour une quinzaine de dates hivernales…

La tournée débutera en Belgique à la Louvière le 31 octobre prochain et se terminera le 16 février dans le Pas de Calais à Oignies !

Paradoxalement, le rappeur originaire de Marseille n’a prévu aucun concert dans la cité phocéenne ainsi que dans la capitale française. On retiendra tout de même quelques dates importantes comme le 16 novembre prochain à Lyon, le 26 janvier 2018 à Toulouse, le 1 er février à Nantes ou encore le 15 février à Strasbourg pour ne citer que les grandes villes.

L'Allemand a prévu aussi quelques dates en dehors du pays, comme le 17 et 18 novembre à Genève et Neuchâtel en Suisse ou encore le 17 décembre au Luxembourg. Une volonté pour lui d’expatrier son rap si particulier en dehors de l’hexagone et surtout d’aller à la rencontre de tous ses fans.

Vous pouvez dès maintenant réserver vos places ici, en attendant que SHC nous dévoile un troisième album pour 2018…