Le légendaire Wu-Tang Clan a effectué son retour !

Les pionniers du rap New-Yorkais ont vu les choses en grand

Invités à se produire lors du Jimmy Fallon Show, les rappeurs New-Yorkais ont surpris en interprétant "My only one" extrait de leur nouvel album "The Saga Continues", disponible depuis vendredi 13 octobre.

Le public s'attendait probablement à ce que le Wu-Tang Clan produise l'un de leurs classiques durant ce talk-show de référence de la télévision américaine. Néanmoins, le groupe originaire de New-York a décidé d'invité The Roots pour cette session live, afin de combler les déçus suivant le groupe depuis la première heure.

Concernant leur nouvel album, celui-ci n’est pas disponible en un exemplaire et ne sera pas mis aux enchères à un million d’euros. Deux nouvelles qui devraient ravir les fans du Wu-Tang Clan !