Aladin 135 lui aussi ''Parti de rien'' !

Le rappeur affirme ses valeurs...

"Parti de rien", c'est ce genre de titre qui est devenu un classique chez les rappeurs. De la Scred Connexion à Fianso en passant par Senamo, de nombreux rappeurs ont choisi d'intituler un de leur morceau de la sorte. Cette fois-ci, c'est au tour du membre du groupe Panama Bende, Aladin 135, de se livrer à l'exercice.

"Moi j’ai mes principes et j’ai mes valeurs Je suis toujours caché dans l’angle mort"

Soucieux de rappeler aux auditeurs qu'il reste fidèle à ses principes et à ses valeurs, le rappeur affirme également qu'il a bel et bien grandi. Il est devenu plus fort et n'est pas prêt de se faire avoir à nouveau ...

"Bébé j'ai grandi, ouai j'suis moi gentil Si tu donnes deux, ils demandent quatre"

En attendant, on peut toujours ré écouter "Indigo" le dernier projet d'Aladin 135, la mixtape "Ténébreux" de PLK;en attendant le futur projet de ce même Aladin 135 !