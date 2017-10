Nouvelle vidéo de Sneazzy en direct des Etats-Unis !

Le rappeur revient avec un nouveau clip, "30040"...

C'est à la Nouvelle-Orléans que Sneazzy s'est rendu pour tourner son nouveau clip : "30040". Extrait du troisième volet de sa série "DDBSIII" (Dieu Bénisse Supersound), la vidéo a été tournée juste après les ouragans.

Sur ce projet, c'est le seul morceau sur lequel Sneazzy pose seul. En effet, sur les autres titres, on retrouve des collaborations avec des artistes comme Infinit', Alpha Wann, Doums, Laylow, S.Pri Noir, Jok'Air, Still Fresh, Caballero ou encore Hancock. Une mixtape très réussie qui donnera lieu à une tournée à travers la France et la Suisse avec S.Pri Noir, intitulée la "S&S Tour".