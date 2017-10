Dabs arrive avec un nouveau clip, Huuum , ''Bah ouais'' !

Il y a ceux qui ratent leur bac

Et y'a ceux que la bac a raté

Après son énorme succès avec son titre "Ouloulou" qui a cumulé 34 millions de vues en 6 mois, "EDF" et "De la Mulla", Dabs revient sur le devant de la scène avec un nouveau morceau, "Bah ouais".

La nouveauté ? Le rappeur a adopté la mustang et a fait place à l’autotune… Dans la vidéo, réalisée par Cédric Cayla et produite par Skread et Phazz, le rappeur nous livre un single sous un air d’egotrip dans lequel il ne manque pas de rappeler qu’il ne doit son parcours qu’à lui-même.

On garde cependant les punchlines percutantes et les mêmes gimmicks qui font que le titre rentre dans la tête. On ne change pas les bonnes habitudes.