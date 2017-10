Pink a eu besoin de ''Liquid Courage'' pour demander une collab à Eminem !

Elle va même jusqu'à lui faire une déclaration d'amour...

"C'est moi qui l'ait contacté. Je l'adore, je l'ai toujours adoré. Je pense que question paroles, c'est un génie, et je lui ai écrit une lettre d'amour. J'avais écrit cette chanson en studio puis je suis rentrée, j'ai bu beaucoup de vin, et j’ai réussi à lui écrire un e-mail… Je lui ai dit que je l’aimais, que j’avais réussi à choper un autographe de lui aux Music Awards de 2001 que j’ai toujours et que je voulais qu’il soit sur ce titre que je lui ai envoyé en PJ, et puis je suis allé vomir parce que j’étais trop bourrée..."

Voici la déclaration de que Pink a faite à UK TV après avoir sorti le titre "Revenge" (extrait de son nouvel album "Beautiful Trauma") en featuring avec Eminem le 13 octobre dernier. Même si la chanteuse est un monument de la chanson, il lui a fallu s'armer "Liquid Courage" pour aller demander à Eminem de travailler avec elle. C'est donc grâce a une bouteille de vin que ce titre, qui parle d'amour et de ruptures, a vu le jour...

« J'étais en studio et j'avais bu beaucoup de vin quand j'ai écrit "Revenge". Et puis, je suis rentrée à la maison et j'ai bu encore plus de vin parce que c'est ce que vous faites quand vous avez beaucoup bu - vous pensez que boire plus de vin est une bonne idée. Je lui ai écrit un email où je disais : "Je t'adore. Je t'adore depuis que tu m'as donné ton autographe en 2001 dans les coulisses des MTV Video Music Awards. J'adore que tu travailles toujours avec la même équipe". Je lui ai envoyé cette lettre d'amour et il m'a juste répondu : "Ok" »



Un acte assez touchant qui ne rend la chanteuse que plus sensible et humaine...