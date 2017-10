Kery James repart en tournée dans toute la France !

Une tournée solidaire remplie d'engagements...

Après avoir annoncé que les inscriptions pour sa bourse d’études A.C.E.S (Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir) étaient ouvertes, voilà que Kery James repart en tournée mais cette fois-ci dans les villes concernées par le projet.

En effet, dans chaque ville où Kery s’arrêtera pour y donner un concert, la majeure partie du cachet de l’artiste sera reversé à son association pour pouvoir offrir à de jeunes étudiants une aide financière pour qu’ils poursuivent leurs études supérieures, souvent coûteuses…

Un projet soutenu par Franck Ribery et Evan Fournier qui permet de passer des paroles (chansons) aux actions selon l’artiste :

"Pour beaucoup, les écoles coûtent trop cher, et pas seulement en banlieue. En province et en outre-mer aussi. L’A.C.E.S. Tour est une manière de ne pas s’arrêter aux mots. Bien que je ne le fasse pas pour convaincre les gens puisque j’estime qu’une chanson comme "Banlieusards" est un acte politique, citoyen, car c’est une chanson qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens. J’essaie de faire des actions encore plus ancrées dans le réel".

Pour le moment, l’association compte près de 40 étudiants soutenus pour un montant total avoisinant les 80 000 euros…

Le but de cette tournée est donc de récolter les fonds nécessaires à la mise en place de cette bourse d’études qui prévoit près de 6000 euros par étudiant.

Sur scène, Kery James interprètera les morceaux les plus marquants de sa longue et belle carrière (25 ans), ainsi que des extraits de textes d’écrivains ou hommes politiques ayant marqué l’histoire.

Une façon pour lui d’allier la musique et le théâtre, une deuxième passion, puisqu’il va rapidement remonter sur les planches pour une nouvelle série de dates pour sa pièce "A VIF".

En attendant, on vous laisse découvrir les 15 dates prévues pour sa tournée baptisée "A.C.E.S Tour" !