Fianso obtient un disque de platine pour ''Bandit Saleté'' !

le 1er d'une longue série...

C’est avec son premier album baptisé "Bandit Saleté", que Fianso fait à nouveau parler de lui !

En effet, celui qui invite chaque semaine le rap Game à entrer dans le cercle, peut être satisfait puisque son premier album vient d’être certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus…

En même temps, Sofiane nous avait déjà bien régalé avec sa mixtape "Je Suis Passé Chez So" qui avait elle aussi récupéré le platine pour l’occasion.

Mais l’actu bouillante du moment, c’est son émission phare : "Rentre dans le Cercle" qu’il peaufine au fil des épisodes. Le rappeur originaire du 93 a visé juste avec ce projet, puisque pour le moment c’est une franche réussite.

En plus d’inviter de nouveaux rappeurs peu connus, Fianso en profite aussi pour inviter des confirmés, tous désireux de venir balancer quelques couplets dans son cercle.

Les artistes ne sont pas les seuls à être invité pour l’occasion, puisque des DJ et Beatmakers de renoms viennent aussi claquer quelques prods pour notre plus grand plaisir.

Désireux de réaliser une émission complète, Fianso invite aussi pour l’occasion des acteurs majeurs de l’environnement musical comme des producteurs, des animateurs radios, des journalistes, des managers ou encore directeurs de maison de disque ou de label.

Chez Sofiane, on pense rap, on parle rap, on respire rap ! Le disque de platine vient couronner tout ça !