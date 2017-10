Damso décroche un triple disque de platine pour ''Ipséité'' !

Bientôt le disque de diamant...

Les récompenses s’enchaînent pour Damso !

"Ipséité" vient d’être certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 albums vendus, streamings, physiques et downloads confondus.

Une belle récompense pour le Belge qui, d’après les dernières rumeurs, est déjà reparti derrière les platines pour préparer la sortie d’un nouvel album…

En même temps quand on voit la réussite de ce deuxième opus et les récentes collaborations mises en place par Dems, on se dit qu’il n’aurait aucune raison de ne pas nous claquer un troisième album pour bien démarrer l’année 2018.

Après avoir parcouru la lune sur l’album de Kalash dans "Mwaka Moon" et après avoir rencontré le boss de Plata O Plomo, Lacrim, pour un possible feat sur la prochaine Mixtape de ce dernier, Damso peut être satisfait, "Ipséité" rafle tout depuis le 28 avril…

Un triple disque de platine qui vient s’ajouter à un récent single de diamant pour son morceau "Signaler".

Il ne reste plus qu’à attendre ce troisième album…