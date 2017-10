Le label Hustle Gang balance un premier album inédit !

T.I a prévu du lourd pour l'occasion...

T.I a décidé qu’il était temps que son crew balance un premier album en collectif. Le boss du label "Hustle Gang" a donc réuni tous ses rappeurs pour un lourd projet baptisé "We want smoke".

Après plusieurs albums en solo et quelques mixtapes G.D.O.D (Get Dough Or Die) 1 et 2 et H.G.O.E (Hustle Gang Over Errrrythang), voilà que le label dévoile 17 morceaux composés par une grande majorité des artistes d’Hustle Gang.

Pour l’occasion, T.I a vu les choses en grand : une splendide cover qui représente fièrement les couleurs du label. On y aperçoit plusieurs Amérindiens à cheval, prêt à entrer en combat. L’image est magnifique… On plonge dans le passé très mouvementé de l’Amérique et des westerns.

Le label indépendant nous montre une nouvelle fois sa volonté de plonger ses fans dans leur univers déroutant.

Il faut savoir qu’Hustle Gang propose principalement de la Trap avec des artistes reconnus dans le domaine comme Travi$ Scott, B.o.B ou encore Young Dro. On pourra aussi retrouver des noms moins connus mais qui vont très certainement faire parler d’eux dans les prochaines années comme RaRa, Translee ou encore Young Booke.

Le crew avait déjà balancé 3 singles pour l’occasion, 3 morceaux qui sont venus s’ajouter à cet album composé initialement de 13 titres. En tout, Hustle Gang vous propose donc 17 sons, et plus d’une quinzaine d’artistes !

T.I a encore fait le bon choix avec cet album collaboratif, car c’est une excellente vitrine pour ses jeunes rappeurs qui, associés à des noms connus du label, vont pouvoir se faire eux aussi connaître du grand public.

On vous laisse découvrir l’album en question, mais nous en tout cas on valide !