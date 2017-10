Le nouvel album du Wu-Tang Clan est enfin disponible !!

Un album pour rentrer un peu plus dans la légende...

Décidément cette année 2017 est riche ! Après le 9 ème album d’Eminem prévu pour la fin d’année, c’est au tour du Wu-Tang Clan de nous faire découvrir en exclusivité sur les plateformes de streaming, leur dernier opus "Wu-Tang Clan : The Sage continues" !

On avait déjà eu un avant-goût de ce 8 ème projet avec la sortie de "People Say" ou encore "Lesson Learn'd", deux très lourds singles aux allures de classique qui avait clairement contribués au teasing de ce nouveau projet.

Comment dire… Le retour du Wu-Tang Clan après 3 années d’absence, c’est comme revoir sa famille après un long voyage. Que ça fait plaisir !

L’album est lourd comme pas possible, les collaborations avec Redman et Method Man sont d’une violence et puis le groupe mythique nous prévoit toujours des albums de qualité...

On rajoute un excellent DJ: Mr Mathemathics aux platines et l'album prend tout de suite une autre dimension ! Les prods sont incroyables ! Un vrai boulot de génie...

Ils n’ont pas dérogé à la règle avec ce 8 ème album tant attendu… En plus d’une cover très artistique et délirante, le célèbre clan est revenu aux fondamentaux en claquant plusieurs morceaux très Old School.

Inutile d’en dire plus, on vous laisse découvrir la playlist entière et kiffer un retour réussi !