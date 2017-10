Kaaris dévoile la tracklist de son prochain album ''Dozo'' !

Un projet quasiment 100% solo...

Kaaris continue le teasing de son prochain album baptisé "Dozo" ! Et comme à son habitude, il reste dans l’originalité en dévoilant sa tracklist en exclusivité seulement à ses fans.

Le K2A a profité des réseaux sociaux et principalement d’Instagram pour mettre en place un lien messenger qui permet de récupérer la précieuse liste des morceaux qui composeront ce lourd opus.

Une manière pour lui de voir, parmi ses nombreux fans, lesquels sont les plus fidèles ! On a donc joué le jeu et on est allé sur le lien pour récupérer cette fameuse tracklist.

Et ce qu’on peut dire c’est que le rappeur a prévu un album en solitaire. Du moins presque, puisque seulement 1 titre sur 17 est un featuring…

Il a quand même décidé que ce feat serait lourd puisqu’il a invité Kalash Criminel et Sofiane pour un morceau baptisé "Bling Bling".

Le reste c’est 100 % made in Kaaris, le Dozo est en solitaire et prêt à en découdre avec ses opposants en cette fin d’année 2017 !

L’album est prévu pour le 3 novembre prochain, il reste encore du temps au rappeur pour nous dévoiler d’autres exclus. Pour le moment un seul single a été balancé : "Dozo". On attend de voir s’il a prévu de nous en balancer deux-trois autres d’ici la fin du mois…

Pour le moment, tous les éléments sont réunis : le single, la cover, la tracklist et la date de sortie, il ne reste plus qu’à attendre l’album !

En attendant, "Dozo" sera disponible en précommande digitale sur toutes les plateformes de streaming concernées ce vendredi 13 octobre !