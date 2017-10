Joke nous dévoile la cover de son prochain album ''Ultraviolet'' !

Un visuel très esthétique...

Il y a tout juste une semaine, Joke annonçait son grand retour sur le devant de la scène avec un tout nouvel album et une tournée prévue pour l’occasion !

Le rappeur Montpelliérain est très attendu en cette fin d’année 2017 car depuis son dernier album "Ateyaba", il s’est fait très discret, laissant de nombreux fans dans l’attente d’un retour !

C’est chose faîte ! Le 24 novembre prochain, Joke dévoilera donc son deuxième album. il ne reste plus qu'à connaître la tracklist histoire de savoir quelles surprises l’artiste nous réserve...

Aujourd’hui, Joke a décidé de nous dévoiler la cover d’Ultraviolet ! Et ce qu’on peut dire c’est qu’elle est plutôt réussie. Sobre, discrète, artistique, le visuel de cet album annonce un projet réfléchi et peut-être un cap passé par le jeune rappeur.

En plus de dévoiler cette cover officielle, Joke a désormais annoncé qu’il était possible de précommander son album en physique sur Amazon, la Fnac et Cultura.

Il en a profité pour rappeler les dates de sa tournée aussi qui débutera le 20 Janvier 2018 à Nancy et qui se terminera dans la très célèbre salle de l’Olympia à Paris.

Une occasion pour le rappeur originaire du sud de la France de rencontrer son public après tant d’années d’absence et surtout de faire découvrir ce nouvel opus.

Donc n’hésitez pas à réserver vos places pour le "Joke UVTour" !