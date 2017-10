Cardi B et Kendrick Lamar raflent tout aux BET Hip-hop Awards 2017 !

Un show exceptionnel...

Dans la nuit de mardi à mercredi, les BET Hip-Hop Awards 2017 était l’événement incontournable, à ne surtout pas manquer… La cérémonie sera diffusée en France le 18 octobre prochain sur MTV même si pour les plus courageux il était possible d’accéder au show en direct.

La cérémonie a tout simplement été exceptionnelle, de nombreux artistes se sont succéder sur la scène du Jackie Gleason Theather à Miami Beach pour notre plus grand plaisir…

On avait eu un avant-goût hier de ce qu’Eminem était capable de lâcher pour l’occasion : un méchant freestyle pour lutter contre l’actuel président des Etats-Unis Donald Trump.

Aujourd’hui place aux récompenses et ce qu’on peut dire c’est que Cardi B et Kendrick Lamar ont été les deux têtes d’affiches de cette cérémonie récompensant le monde du Hip-hop.

Pour la rappeuse New Yorkaise, le bilan est plus que satisfaisant, elle repart avec 4 distinctions : le meilleur single de l’année pour "Bodak Yellow", la nouvelle artiste hip-hop, la révélation de l’année et le meilleur style !

Rien que ça, en même temps la bimbo américaine fait énormément parler d’elle cette année, récemment des grands noms de la scène actuelle comme Nicki Minaj, Missy Elliott ou encore Rihanna ont validé la belle brune, c’est dire si son talent derrière le mic’ est incontestable !

Passons maintenant à Kendrick Lamar… Le rappeur américain continue sa folle année 2017 avec de nouvelles récompenses. Après avoir tout rafler il y a deux mois lors des derniers MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2017, le voilà qu’il continue d’être récompensé pour son album "Damn".

K-Dot repart avec trois nouvelles distinctions puisque son album est élu album de l’année, son morceau "Humble" décroche le titre de la meilleure vidéo Hip-hop de l’année et le rappeur est déclaré meilleur parolier de l’année.

L’ascension continue pour celui qui est considéré comme le "best rappeur alive"… En même temps quand on voit qu’une majorité des concerts prévus, pour sa tournée européenne en février 2018, affichent complet un peu partout, on comprend mieux pourquoi Kendrick rafle tout en ce moment.

Il a même été obligé d’annoncer une deuxième date à Paris car les places pour son premier concert s'étaient écoulées en seulement 2min 30… même pas le temps d’écouter son single : "Humble" !

En bonus, comment ne pas parler de DJ Khaled ! Très certainement le DJ le plus connu du globe actuellement avec David Guetta mais lui est dans un autre style.

Le DJ a lui aussi été l’attraction première de la soirée, dans un premier temps il a enflammé la scène floridienne avant de se voir remettre les titres de DJ de l’année, de MVP de l’année et de la meilleure collaboration duo ou en groupe pour son banger "Wild Thoughts" partagé avec Rihanna et Bryson Tiller !