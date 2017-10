Rohff sort un nouvel extrait de ''Surnaturel'' !

Une vidéo intitulée "Soldat"...

Après un extrait du futur album de Booba, "Trône", c’est au tour de Rohff de balancer une exclu se son projet "Surnaturel". Intitulé "Soldat", la vidéo fait déjà beaucoup parler d'elle. Annoncée depuis plus d'un an, l'arrivée de ce 9ème projet est très attendue, et le rappeur du 94 n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il parait qu'li y aura même un featuring avec Kaaris !

En attendant la sortie officielle de l'album prévue pour le 27 octobre prochain, on se repasse "Broly", son dernier clip en date.