Eminem lâche un violent freestyle contre Donald Trump !

Le rappeur a enflammé les Bets Hip-Hop Awards 2017...

Eminem fait décidément beaucoup parler de lui en cette fin d’année 2017, après plusieurs années où il a été plutôt discret, le voilà de retour sur le devant de la scène !

En effet, depuis plus d’un mois, les rumeurs vont bon train quant à la date de sortie de son prochain album… Un opus tant attendu par les fans ! Selon les dernières informations qui nous sont parvenues, le 9 ème album de Slim Shady est prévu pour le 17 novembre prochain mais rien n’a été confirmé par l’artiste.

On s’attendait donc à ce que lors de ces BET Hip-Hop Awards 2017, le rappeur nous dévoile quelques informations supplémentaires histoire de confirmer qu’il est bel et bien de retour pour la fin d’année.

Au lieu de ça, il a plutôt balancé cette nuit en exclusivité un très virulent freestyle pour protester contre l’actuel président américain Donald Trump... Un retour en force, annonciateur d’un nouvel album "AMAZINGBALLS" comme dirait Mr Porter !

En attendant revenons au freestyle en question ! On savait qu’Eminem n’était clairement pas un grand fan de Donald Trump puisqu’en août dernier, il avait lâché un "F*CK TRUMP" lors de son passage au Reading Festival !

Là, le Marshall a décidé qu’il fallait bien y consacrer quelques minutes avec ce freestyle baptisé "The Storm" (La tempête). Et en effet, pendant près de 4 minutes, Eminem est aussi déchaîné et violent qu’une tempête... Le rappeur de Détroit envoie punchline sur punchline sans prod ou beat pour l’aider, a cappella comme au bon vieux temps !

Dans l’extrait, Eminem compare Trump à un "kamikaze qui vivrait à la Maison-Blanche", il appelle aussi à redonner les pouvoirs à Barack Obama, l’ancien président des États-Unis.

Slim Shady va plus loin: il s’adresse à ses fans et déclare que si certains d’entre eux soutiennent Trump, une ligne de séparation sera donc tracée entre lui et eux…

Entouré de ses potes, le rappeur conclura ce freestyle avec violence ! Complètement enragé, il balancera en guise de fin un: "le reste de l’Amérique, levons-nous. Nous aimons nos militaires, nous aimons notre pays, mais nous détestons Trump" !

Eminem is Back !