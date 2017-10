Damso décroche le diamant pour son single ''Signaler'' !

Une nouvelle récompense pour le Belge...

L’album "Ipseité" de Damso continu de faire parler de lui…

En effet, le morceau "Signaler" extrait de l’album vient d’être certifié single de Diamant avec plus de 35 millions équivalent streams !

En même temps, son dernier album sorti en avril dernier est une tuerie… Déjà triple disque de platine, ce deuxième opus de Damso rencontre pour le moment un très beau succès.

Emmené par de lourds singles comme "Macarena" ou encore "N. J Respect R", c’est au tour de "Signaler" de virer au diamant…

Dems est partout en ce moment : début septembre il avait annoncé sa participation au film "Tueurs" de François Troukens, il avait aussi dévoilé sa collaboration dans l’album de Kalash avec le morceau "Mwaka Moon" et plus récemment on l’avait aperçu aux côtés de Lacrim pour un possible featuring sur la prochaine Mixtape de ce dernier !

Son ascension dans le rap game ne fait aucun doute, Damso et "Ipseité" sont clairement les incontournables de cette année 2017 si l’on parle de rap.

Il ne reste plus qu’à attendre son troisième album… Un projet qui devrait voir le jour courant 2018 pour notre plus grand plaisir !