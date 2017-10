T-Pain annonce son grand retour avec un nouvel album !

L'opus devrait sortir d'ici la fin d'année...

6 ans qu’on attendait le retour de T-Pain sur le devant de la scène et c’est enfin arrivé !

C'est sur Instagram et avec humour que le rappeur américain a confirmé la sortie d’un nouvel album intitulé "OBLiViON". Ce projet devrait sortir très prochainement puisqu’il est prévu pour le 17 novembre prochain soit dans un peu plus d’un mois !

En mai dernier, Pizzle avait régalé ses nombreux fans ainsi que ceux de Lil Wayne, en balançant sur SoundCloud le projet T-Wayne, un album en commun composé de 8 titres enregistrés il y a de ça quelques années.

Aujourd’hui, le rappeur cainri revient donc en force en solo, 6 ans après la sortie de "rEVOLVEr" qui avait connu un franc succès…

Pour ce qui est de la composition de cet album on en sait pas plus, si ce n’est que ce sera très certainement le dernier projet de T-Pain sur le label RCA.

Pour ce qui est des morceaux, on peut se dire que ses deux derniers sons balancés récemment "Goal Line" et "F.B.G.M" feront probablement partie de l’album.

L’album s’annonce donc riche et lourd, en même temps Teddy Pain va signer son cinquième disque, on s’attend donc à de gros bangers et à de grosses collaborations histoire de faire vite oublier "Stoicville : The Phoenix", un projet qui date de 2013 et qui n’a pourtant jamais vu le jour…