Nouvelle rumeur sur le nouvel album d'Eminem !

"Hits Daily Double" annonce une date...

On sait bien qu’il faut être prudent avec les rumeurs surtout quand elles touchent le 9 album de Slim Shady, mais là, l’information vient du sérieux site Hits Daily Double qui généralement ne sont pas des spécialistes de fakes news.

Le site a donc dévoilé récemment une date de sortie pour le prochain album d’Eminem qui serait prévu pour le 17 novembre prochain, une date qui coïnciderait parfaitement avec le fait que l’album était attendu courant automne 2017.

De plus, on se rappellera le petit live facebook de Mr Porter, qui nous avait annoncé que l’album de son poto était terminé et qu’il était "AMAZINGBALLS". Une déclaration qui avait enflammé la toile, malgré le fait que le producteur avait déclaré le lendemain qu’il s’agissait là d’un troll.

On avait donc émis l’hypothèse d’un problème de communication de la part de Mr Porter qui s’était peut-être laissé aller à une confession qu’il n’aurait pas dû faire, n’enlevant en rien la possibilité que l’album du Marshall soit terminé.

Aujourd’hui, il semblerait que nous ayons visé juste, l’album semble bel et bien fini et il serait prévu pour le 17 novembre prochain si l’on croit Hits Daily Double.

4 ans après la sortie de MMLP2, Eminem signera là son grand retour même si prochainement on pourra le retrouver aux cotés de Pink pour son album Revenge prévu pour ce vendredi !

Une connexion qui fonctionne puisque les deux artistes avaient collaboré ensemble dans le passé : Pink était venu partager le morceau "Won’t Back Down" de l’album de Recovery quand Eminem lâchait quelques couplets sur "Here Comes The Weekend" de l’album The Truth About Love.

Donc si l’on suit logiquement la suite des choses, il y a de fortes chances de retrouver la flamboyante chanteuse sur le prochain album de Slim Shady.

L’affaire est à suivre…