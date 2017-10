Django claque un EP surprise intitulé ''Anthracite'' !

Plongez dans l'univers sombre de Django...

On n’avait pas de nouvelles de Django depuis mai dernier et la sortie de son morceau "Fable" aujourd’hui c’est bien différent, le rappeur français a fait parler de lui cette nuit en balançant un EP inédit et surprise composé de 5 titres tous plus sombres les uns des autres.

L’univers de Django ne change pas, il reste dans des tons très noirs avec comme à chaque fois un délire paranoïaque sur ce qu’il l’entoure rendant le personnage plus poignant et possédé.

Autre chose qui ne change pas : son flow, il est tranchant et aiguisé pour faire du sale. Le parisien kick sévère comme à son habitude avec toujours quelques douces punchlines bien travaillées pour l’occasion. C’est aussi la marque de fabrique de Django !

Le choix d’intitulé l’EP "Anthracite" n’est donc pas anodin puisque cette couleur a des allures de gris foncé, dérivé du noir. L’artiste pousse son univers jusqu’au bout, donnant un peu plus de poids à ce premier projet.

Il est vrai que le rappeur est surtout connu pour de méchants freestyles comme avec "Fichu" où il avait cassé le Game en moins de 3 minutes…

L’artiste avance donc dans l’ombre sans faire trop de bruit, jusqu’à aujourd’hui et la sortie de ce premier EP qui annonce clairement que le rappeur est au tout début d’une belle et longue carrière.

En attendant la sortie d’un vrai album qui pourrait voir le jour courant 2018, on vous laisse découvrir "Anthracite", le premier EP de Django !