Le concert de Kendrick Lamar à Bercy annoncé complet en seulement 2 minutes !

Une nouvelle date serait possible Kendrick ?

Kendrick Lamar voulait tester sa côte de popularité en Europe avec une belle tournée prévue pour l’occasion…

On peut dire que le pari est réussi ! En seulement 2min30, les places pour son concert prévu le 25 février prochain à l’Accorhotel Arena de Bercy ont été entièrement écoulées.

Le concert affiche complet, impossible d’acheter de nouvelles places sur la billetterie officielle, il faudra se ruer sur les reventes de billets qui, à notre avis, vont faire des petits heureux.

Tout le monde était aux aguets ce matin vers 10h, heure à laquelle, on pouvait officiellement prendre les places pour le show. Et donc à 10h03, il n’y avait plus de places de disponible laissant des milliers de fans sur le carreau…

Et pourtant le prix n’était pas donné : la moyenne des billets évoluée entre 73 et 106 euros. Malgré ce prix quelque peu élevé, les places ont disparu de la surface du globe en 150 secondes chrono en main.

C’est dire si la côte de popularité du rappeur est tout en haut. En même temps son dernier album est une tuerie… Considéré comme "the best rappeur alive", Kendrick va devoir trouver une solution s’il ne veut pas laisser en plan des milliers de fans !

On espère donc que Kendrick Lamar proposera une nouvelle date, on pourrait imaginer un autre concert le 24 ou le 26 février prochain, la veille ou le lendemain du concert officiel.

Ou tout simplement, rajouter quelques dates supplémentaires après la fin de sa tournée qui se terminera à Berlin le 5 mars prochain, histoire de régaler une nouvelle fois ses nombreux fans !

Bon courage aux retardataires...