Damso et Lacrim réunis pour un morceau ? La photo parle d'elle même !

La collaboration semble réelle...

C’est la photo de la journée à retenir !

Il y a seulement une heure, sur son compte Instagram, Damso a balancé une photo qui enflamme déjà la toile.

On y aperçoit le rappeur belge en compagnie de Lacrim pour à ce que l’on comprend, une possible collaboration pour un morceau.

L’interprète du single "Macarena" a pour le coup apprécié sa rencontre avec le boss de Plata O Plomo si l’on croit à ses commentaires : "Vraie ambiance studio, rai Monsieur. Vraie rencontre artistique".

La question que l’on peut se poser : cette collaboration est-elle prévue pour la prochaine mixtape de Lacrim intitulée "R.I.P.R.O 3" qui sortira le 17 novembre prochain ou pour le prochain album de Damso prévu pour 2018 ?

On penche plus pour la première possibilité. En effet, il y a de fortes chances pour que ce morceau soit présent sur la mixtape de Lacrim le mois prochain.

Le rappeur avait déjà annoncé que ce projet comporterait de nombreux featurings, pas étonnant puisque depuis le début de l’été, il enchaine les projets en duo !

En juin dernier on avait eu le droit à "Oh Bah Oui", un morceau partagé avec un des tenors du Rap Game : Booba. Le mois suivant, Maîtres Gims était venu collaborer à ses côtés dans "Ce soir ne sort pas", histoire d’enflammer les vacances et de teaser au mieux cette prochaine mixtape qui s’annonce lourde…

Revenons à la photo et à cette collaboration qui ne fait aucun doute ! Rien n’a été dévoilé, ni morceau, ni extrait mais on peut faire confiance à Lacrim pour nous balancer ça d’ici quelques jours voire quelques semaines comme il l’avait fait hier !

Après tout, il lui reste un mois pour teaser au mieux ce prochain opus… Pour ses fans, il ne reste plus qu’à attendre !