Kanye West s'adjuge un nouveau record avec ''The Life of Pablo'' !

Un record de plus qui tombe...

On ne va pas se mentir, ce 7 ème album de Kanye West n’est clairement pas son meilleur… Et pourtant le rappeur américain vient de décrocher un nouveau record avec plus de 100 exemplaires vendus en digital au Royaume-Uni.

L’album est donc certifié disque d’or, il avait pourtant suscité de nombreuses critiques de la part de ses fans, certains le qualifiant comme du pire album qu’il est jamais fait, d’autres le voyant comme un incontournable d’une belle et longue carrière…

"The Life of Pablo" était sorti en février 2016 et trois mois seulement après sa sortie, l’album était entré dans le top 100 des charts britanniques, se plaçant aux alentours de la trentième position.

Un classement qui perdurera pendant près de 37 semaines, récompensant un projet exclusivement digital où très peu de CD ont été sorti pour l’occasion.

Malgré ce succès prononcé outre-manche, les fans de Kanye aimeraient bien qu’il retourne au fourneau histoire de balancer un nouveau projet…

Et c’est peut-être déjà le cas ! En effet, selon les dernières rumeurs, le rappeur serait en plein enregistrement avec Kid Cudi pour un projet secret.

Donc forcément, rien n’a été dévoilé mais tout porte à croire qu’on en saura un peu plus lors de la Yeezy Season 6 qui se déroulera à Paris et qu’il animera pour l’occasion.

En attendant, on vous laisse redécouvrir "Fade", un des morceaux très spécial de cet album mitigé.