Fake annonce : l'album d'Eminem ne serait pas terminé ?!

Mr Porter nous aurait "trollé"...

Hier, on annonçait fièrement que le prochain album d’Eminem était bouclé et que d’après son poto Denaun Porter, il était "AMAZINGBALLS" !

Une déclaration qui s’est répandue sur la toile comme un feu de forêt…

Malheureusement, selon les dernières déclarations de ce dernier auprès de Complex, il s’agirait juste d’un fake, d’un troll de sa part, histoire de faire un peu de buzz autour de la sortie ou non de cet album tant attendu.

Il a ensuite confirmé ses propos en déclarant qu’il n’avait en aucun cas le statut pour faire une annonce de la sorte.

Maintenant il est difficile de le croire à 100% à nouveau… L’hypothèse qui nous vient en tête c’est que l’album d’Eminem est, pour le coup, vraiment bouclé mais le rappeur avait peut-être préparé autre chose en termes de communication pour dévoiler la nouvelle au grand public.

Il est donc fort possible, qu’après coup, D.Porter se soit rendu compte qu’il avait fait une erreur en dévoilant la nouvelle lors d’un live Facebook et donc qu’il soit logiquement revenu sur ses propos.

Encore une fois c’est une supposition mais, il est clairement difficile d’imaginer Porter, proche de Shady, balancer cette nouvelle en mode troll ou fake…

On penche donc pour l’autre possibilité, même si pour le moment, rien n’a été dévoilé de plus de la part du Marshall… Son album était attendu pour cet automne et malheureusement nous sommes le 5 octobre et toujours rien.

Il est possible qu’Eminem nous réserve ce 9 ème opus pour Noël ou pour le début d’année 2018, histoire de marquer son grand retour sur le devant de la scène avec un terrible album !

L’affaire est à suivre…