Joke annonce son retour avec un nouvel album et une tournée !

L'artiste Montpelliérain a bien taffé...

Joke est ENFIN de retour, après un très prometteur album intitulé "Ateyaba" et deux très bonnes EP (Kyoto et Tokyo), le rappeur originaire du sud de la France revient donc sur le devant de la scène avec un nouvel album et une tournée !

Il est vrai que depuis 2015 et son projet "Delorean Music", le jeune artiste français s’était fait discret au plus grand désarroi de ses fans…

Cet été, il a signé un léger retour en balançant trois morceaux : "Caramelo", "Mendeleïev" et "Play Pt II". Trois morceaux qui marquaient en quelque sorte son retour dans le Game…

C’est que le rappeur a travaillé dur pendant cette période de vide pour revenir avec un deuxième projet plus complet, plus construit et plus abouti…

Hier, il dévoilait sur Instagram la date de sortie de ce nouvel opus intitulé "ULTRAVIOLET" ainsi que la cover :

L’album est donc prévu pour le 24 novembre prochain, c’est-à-dire dans plus d’un mois !

En plus du projet, Jokeezy a dévoilé aussi quelques dates de sa "Joke UVTOUR" qui débutera le 20 janvier prochain à Nancy.

L’artiste passera par Rennes, Bordeaux, Lille, Rouen, Marseille, Lyon et enfin Toulouse le 25 février prochain.

Son concert prévu à l’Olympia le 26 octobre prochain a finalement été décalé au 1er mars 2018, histoire de boucler à temps "UltraViolet" et de préparer au mieux cette tournée qui s’annonce déjà incroyable.