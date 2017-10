Niska claque le meilleur démarrage de l'année avec son album ''Commando'' !

Tout le monde connaît le Charo maintenant...

Alors qu’il avait mis Spotify en PLS la semaine dernière, le voilà qu’il rafle une nouvelle récompense, celle du meilleur démarrage de l’année avec un disque d’or claqué en seulement une semaine pour "Commando"…

Pour être plus précis, le Charo en est à 63.250 albums vendus, 10 jours seulement après la sortie de son dernier opus qui semble déjà incontournable…

On en avait déjà parlé, Niska avait prévu du très lourd pour cette Rentrée Rap 2017 : des violents feats avec Booba (Tuba Life) et MHD (Versus) mais aussi des titres plus puissants comme "Medelin" ou "Chasse à l’homme".

Son dernier album s’impose donc comme un incontournable, comme son single de diamant intitulé "Réseaux" qu’aujourd’hui la France entière connait.

Le raz de marée façon Niska se poursuit donc et à cette allure, le disque de platine devrait arriver d’ici quelques jours…

Le Charo détruit complétement le game en ce moment avec le meilleur démarrage de l’année qui vient donc s’ajouter au titre le plus streamé, l’artiste le plus streamé et l’album le plus streamé en 24h sur Spotify…

Une énième récompense pour Niska qui peut être satisfait du travail accompli. Reste à voir s’il nous proposera un son sur Neymar comme il l’avait laissé entendre lors d’une ITW donnée à Téléfoot le mois dernier !

Ça serait une belle surprise pour ses fans, histoire de fêter cette incroyable démarrage et de les remercier.