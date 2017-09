3 nouvelles distinctions pour Niska !

Spotify en P.L.S...

Après avoir détruit le game sur YouTube en dépassant les 100 millions de vues pour son banger "Réseaux", voilà que Niska s’est attaqué à Spotify en raflant pour l’occasion pas moins de 3 records.

Décidément ce morceau est une réussite pour Charo qui se voit adjuger 3 nouvelles distinctions : le titre le plus streamé en une journée, l’album le plus streamé en une journée et forcément l’artiste le plus streamé en une journée.

Vous l’avez compris, la journée de Niska c’est tous les jours !

Le rappeur du 91 vient à peine de sortir officiellement son album intitulé "Commando" qu’il reçoit déjà des récompenses… C’est dire si ce nouveau projet est une réussite.

Alors que cette cruciale première semaine n’est pas encore terminée, on imagine déjà que ce nouvel opus pourrait facilement atteindre le disque d’or voire le platine dans les prochains jours…

Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation de la Snep mais quand on voit les lourds singles prévus pour l’occasion ("Réseaux", "Chasse à l’homme") et les deux featurings de qualités avec Booba dans "Tuba Life" et MHD dans "Versus".

On se demande jusqu’où ira le rappeur parisien car il semble bien inarrêtable et prêt à tout rafler sur son passage…