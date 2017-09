Un quatrième album pour Kaaris !

L'hiver arrive à grand pas... Personne n'est prêt !

Cette rentrée Rap 2017 se fera bien avec Kaaris !

C’est sur Twitter que Riska a officialisé la nouvelle à ses fans : un quatrième album serait prévu pour cet hiver, de quoi imaginer une date de sortie prévue soit pour décembre 2017, soit début d’année 2018.

Car oui début juin, il avait déjà laissé quelques indices, sur un nouveau projet musical. Mais trop occupé à se consacrer à sa deuxième passion : le cinéma, le double Rotor s'était contenté d'un léger teasing, histoire de nous faire saliver...

Après 3 albums à succès dont deux qui se sont vu être certifiés disque de platine ("Okou Gnakouri" et "Or noir"), K2A revient sur le devant de la scène après des vacances bien méritées en Côte d’Ivoire !

Des vacances qu’il avait décidé de nous faire partager à travers un clip inédit retraçant son parcours là-bas, le tout sur le banger intitulé "Le Sang".

Ce quatrième opus s’annonce donc lourd comme jamais… Le Dozo prévient tout le monde : "Ça va faire mal…".

Le première extrait devrait arriver très prochainement et à en croire les Hashtags, il semblerait que le premier titre dévoilé de ce nouvel opus serait "Dozo"

On espère que ce single aura les mêmes allures que son Monster Hit "Tchoin" ou encore ses courts-métrages "Boyz in the hood" et "Contact" qui avaient enflammé la toile l’an dernier.