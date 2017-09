La tracklist de ''La fête est finie'' d'Orelsan dévoilée : une rumeur qui enflamme la toile !

MGK, Stromae, Nekfeu, Vald, Damso ou encore Youssoupha... Sérieux?

Il y a tout juste 2 heures, une soi-disant tracklist du prochain album d’Orelsan : "La fête est finie" a été balancé sur les réseaux sociaux et a fait comme l'effet d'une bombe.

On dit bien que c'est Une tracklist et non pas La tracklist officielle qui aurait pu fuiter car quand on regarde les morceaux et les feats prévus pour l’occasion, on est en droit de douter sur la véracité de l’info…

En effet, quand on imagine des collaborations avec Stromae, Damso, MGK, Vald, Youssoupha ou encore Nekfeu, on a du mal à se dire que c’est une réalité !

Même au niveau des morceaux, certains titres sont beaucoup trop simplistes ou peu créatifs à notre goût… Un détail qui compte surtout quand on connaît Orel et son goût du teasing, son sens appliqué pour la com' mais également son originalité et sa créativité.

Sur une fake tracklist, il aurait été facile d’avancer qu’un des morceaux aurait été "Jimmy punchline 2", la suite d’un premier morceau qui avait régalé la France entière à l’époque… Et comme par hasard c’est chose faites, vous ne trouvez pas ça bizarre?

Et puis, ce n’est pas chelou que sur 20 morceaux dévoilés, aucun n'est prévu en duo avec son poto depuis toujours Gringe !

On est d’accord pour dire que les deux artistes se tournent chacun vers un album solo mais de là à ne pas partager un titre ensemble sur leur album respectif… C’est douteux non ?

Pour ce qui est des featuring, c’est difficile de se prononcer alors on vous laisse vous faire votre propre avis, sur les potentiels rappeurs qui partageront ce nouvel album.

En attendant, faites attention aux rumeurs qui courent, cette tracklist est sûrement un fake par ses nombreuses incohérences et par le timing qui semble bien calculé avec le fait qu’Orelsan a récemment dévoilé les dates de sa tournée, ainsi que la cover de l’album.

Alors fake ou pas ? à vous de juger !