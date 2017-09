Jok'air régale ses fans : EP surprise pour son anniversaire !

L'ancien MZ a un cadeau pour vous...

Jok’air a décidé le jour de son anniversaire de balancer un ptit EP surprise histoire de régaler ses nombreux fans.

Pour leur plus grand bonheur, l’ancien rappeur du MZ veut lui aussi marquer de son empreinte cette rentrée rap 2017 chargée avec 5 morceaux inédits balancés pour l’occasion.

Baptisé "Jok’Pololo", l’EP est disponible en ce moment sur Apple Music !

Le rappeur parisien a décidé de jouer sur plusieurs tableaux avec des morceaux différents : on retrouve quelques sons virulents comme "Jok’Pololo" ou encore "Alborz" avant de passer en mode chanteur plus mélodieux avec "Hypocrite" et "Ce n’est pas sérieux".

C’est que Jok’air sait tout faire, il nous le démontre une nouvelle fois en maitrisant plusieurs registres...

Cet EP nous laisse bien rêveurs sur ce que l’album prévu pour 2018 va donner… En effet, l’ancien du MZ nous fait très légèrement saliver en attendant la sortie de ce nouveau projet.

On vous laisse écouter cette petite surprise, c’est du lourd !