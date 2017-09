Sefyu annonce son grand retour !

6 ans après son dernier album...

Une nouvelle petite bombe vient d'éclater ce week-end : le rappeur Sefyu serait chaud pour revenir sur le devant de la scène !

Absent depuis 2011, date de son dernier album intitulé "Oui je le suis", Zehef a déclaré vendredi dernier sur son compte Facebook qu’il était de retour :

Un retour en force pour le vétéran du rap français qui avait décidé de se retirer du Rap Game à l’époque.

The Come Back is Real !

Alors un nouvel album en vue ? Nouveau projet ? Nouveau morceau voire la suite de cette mythique mixtape qui avait enflammé la toile à l’époque : "Molotov 4".

Le mystère reste entier, mais le plaisir de le revoir à nouveau est bien là !