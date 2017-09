Le Wu-Tang Clan débarque prochainement avec un nouvel album !

Cover, Tracklist, Extrait, tout y est !

Le Wu-Tang Clan est de retour avec un tout nouvel album intitulé "Wu Tang : The Saga Continues".

Une nouvelle qui vient faire oublier la polémique qui touchait leur dernier album unique "Once Upon a Time In Shaolin", achété par le détesté Martin Shkreli et revendu récemment pour plus d’un million de dollars à un des membres du Wu-Tang.

Ce projet devrait sortir le 13 octobre prochain, 3 ans après la sortie de leur sixième album : "A Better Tomorrow".

Pour teaser ce nouvel opus, les New Yorkais avait déjà balancé début août un lourd morceau intitulé "People Say".

Aujourd’hui, le groupe légendaire dévoile en exclusivité la flamboyante cover de l’album, la lourde tracklist composée de 18 morceaux et un deuxième extrait nommé "Lesson Learn’d".

Pour ce qui est de la cover, l'idée est originale, les artistes ont combiné les univers de Dragon Ball, Street Fighter avec une touche subtile du film Retour vers le futur !

Revenons à l''extrait en question, le beat est signé par le DJ et producteur américain connu "Mathematics" qui a déjà officié avec le Wu-Tang Clan par le passé.

Les lyrics sont forts, les flows sont fluides, enfin tout ce qui fait la marque de fabrique du groupe mythique…

En bonus, l’album est rempli de feat : RZA, Method Man, Redman, Inspektah Deck ou encore Sean Price viennent s’ajouter à ce projet, histoire de rendre ce huitième opus plus lourd que jamais.

24 ans de carrière et pourtant le Wu-Tang Clan n’a pas pris une ride…

Rdv le 13 octobre prochain !

1) "Wu-Tang The Saga Continues Intro" ft RZA

2) "Lesson Learn’d" ft. Inspektah Deck and Redman

3) "Fast And Furious" ft. Hue Hef and Raekwon

4) "Famous Fighters" (Skit)

5) "If Time Is Money (Fly Navigation)" ft Method Man

6) "Frozen" ft Method Man, Killa Priest and Chris Rivers

7) "Berto and the Fiend (Skit)" ft. Ghostface Killah

8) "Pearl Harbor" ft Ghostface Killah, Method Man, RZA and Sean Price

9) "People Say Wu-Tang Clan" ft. Redman

10) "Family (Skit)"

11) "Why Why Why" ft. RZA and Swnkah

12) "G’d Up" ft. Method Man, R-Mean and Mzee Jones

13) "If What You Say Is True" Wu-Tang Clan ft. Streetlife

14) "Saga (Skit)" ft. RZA

15) "Hood Go Bang!" ft. Redman and Method Man

16) "My Only One" ft. Ghostface Killah, RZA, Cappadonna and Steve Latorre

17) "Message"

18) "The Sage Continues Outro" ft. RZA