Kalash dévoile la tracklist de Mwaka Moon !

Damso, Niska et Lacrim ont répondu à l'appel...

On en sait un peu plus sur le prochain album de Kalash intitulé "Mwaka Moon" !

En effet, il y a quelques jours, le rappeur antillais avait balançé en exclu la date de sortie ainsi que la cover de son dernier projet.

Aujourd’hui, Kalash nous révèle les 20 morceaux qui composeront son prochain album prévu dans les bacs pour le 13 octobre.

L’interprète de "Yen a Vla" a décidé de mettre les petits plats dans les grands en invitant Damso, Niska et Lacrim à collaborer dans "Mwaka Moon".

La crème de la crème du rap game réunis dans le quatrième album de Kalash, preuve que le jeune artiste continue sa folle ascension vers les sommets du Rap Français.

Depuis deux ans, le rappeur enchaîne les dates, les concerts à guichets fermés. Pas étonnant que de tels rappeurs aient acceptés de collaborer dans ce nouveau projet.

En attendant, voici la tracklist de "Mwaka Moon", son prochain album qui débarque le 13 octobre prochain.

Une date à cocher dans le calendrier !

TRACKIST :

1. Mwaka story

2. God knows en feat avec Mavado

3. I Wanna be loved

4. Mwaka Moon en feat avec Damso

5. Mode Avion

6. Koussi Koussa en feat avec Niska

7. Sirène

8. Je sais

9. Snitch en feat avec Lacrim

10. I can see why en feat avec King Kosa

11. Pree Me

12. Why en feat avec Stephen "Di Genius" McGregor

13. Moments gâchés en feat avec Staori

14. System

15. Health and time

16. Empire

17. No proof en feat avec Vybz Kartel

18. Laisse moi te sauver

19. Yen a vla

20. Ivory