L'album en commun de Travis Scott et Quavo commence à prendre forme !

O.M.G... Cette fin d'année 2017 est Huge !

Le projet était déjà très alléchant sur le papier : le prodigieux Travis Scott en collaboration avec Quavo, le leader du trio Migos pour un album en commun !

Si ça ce n’est pas du lourd ?!

Le projet avait été confirmé en mai dernier et aujourd’hui, on en sait un peu plus !

Une vingtaine de titres auraient été enregistré par les deux stars cainris pour notre plus grand plaisir.

C’est dans une interview donnée à Montreality que Quavo a déclaré que l’album est en voit de sortir d’ici très peu de temps.

L’entente semble être bonne entre les deux rappeurs à ce qu’il nous balance : "On a multiplié les enregistrements, on a un paquet d’enregistrements ensemble à l’heure actuelle, on a environ 20 titres en stock, on a juste besoin d’un peu de temps pour faire le tri".

Il reste donc encore quelques mois à patienter avant de voir ce beau bébé sortir dans les bacs. On peut se dire que l’album sera prêt à être déposé sous le sapin pour Noël !

À côté de ça, Quavo doit d’abord s’occuper de la sortie du prochain album des Migos intitulé "Culture 2" qui fait déjà beaucoup de bruit.

Une chose à la fois, mais ce qui est sûre, c’est que ce nouveau projet à des allures de Bombe !