Le flow des Migos plagié par le Rap game ?!

Ils n'ont pas leur langue dans leur poche... ça balance sévère !

Tout commence en octobre 2013 lors de la sortie du Monster Hit "Versace" !

Le morceau avait rapidement enflammé la toile et en quelques semaines, Quavo était devenu le leader du groupe grâce à son fameux "Triplet Flow" qui a la particularité de regrouper et rapper trois syllabes en un seul temps.

À l’époque, le groupe avait déjà dénoncé le fait que certains rappeurs copiaient leur style sans vraiment leur rendre hommage, on pense notamment à Drake…

Rien n’est aussi facile sur le fond, si les Migos ont bel et bien influencé les différents artistes que l’on entend aujourd’hui et qui par ailleurs existaient déjà avant leur arrivée, il n’en reste pas moins pour autant que ce style-là a été inventé il y a déjà plus de 20 ans.

Peut-être pas dans de telles mesures mais la base existait déjà donc... Il ne faut pas avoir la mémoire courte !

Aujourd’hui les Migos en ont remis une couche dans une interview accordée à Monteality.

Dans l’extrait, le trio revient sur le fait que ce sont eux qui ont initié cette mouvance, ce Flow si particulier et qu’ils sont les acteurs majeurs de l’évolution du Hip-Hop :

"Nous avons désormais lancé une mode. Nous avons initié cette modeste vague, ce genre, tout ce truc autour de la mélodie. Il n’y a personne aujourd’hui qui dans sa carrière n’a pas emprunté notre flow, et ce n’est pas un délire. On ne s’en est jamais pris à personne. Nous on prend juste du bon temps en créant un son nouveau. Le Hip-Hop a énormément changé, et vous pouvez mettre noir sur blanc que nous avons clairement contribué à cette évolution".

En espérant que cette histoire n’entache pas leur futur projet !