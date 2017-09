The Game balance '' Heaven 4 A Gangster '' en hommage à Tupac !

Un paradis pour le Thug Life...

Comme chaque année, au 13 septembre, les fans du monde entier rendent un poignant hommage à la légende Tupac Shakur, décédé de ses blessures suite à une fusillade...

Autres les fans, ce sont les artistes qui ont décidé aussi de lui rendre un vibrant hommage comme The Game.

Le rappeur Américain a fait les choses en grands: un morceau inédit avec de belles lyrics, un flow en place, une incroyable production et un plaisir à l’écoute !

Le morceau est extrait du documentaire "Who Killed 2Pac", diffusé hier sur A&E. Le rappeur de L.A nous dévoile ses interrogations sur l’existence d’un éventuel paradis pour les gangsters.

Il imagine aussi quelle serait la réaction du prodige sur le monde en 2017 s’il était encore en vie.

Pour the Game, la réponse est simple : "il retournerait dans sa tombe".

En même temps, si on pouvait parler à 2Pac et lui dire que depuis sa mort, les brutalités policières envers la communauté afro-américaine n’ont pas cessé et se sont même accentués depuis l’élection d’un certain Donald Trump…

Je pense qu’il ne s’en remettrait pas !

En attendant, revenons au morceau : c’est un bel hommage qui est rendu là par The Game avec Heaven 4 A Gangster.

On vous conseille aussi le Biopic All Eyez On Me, consacré à sa vie qui devrait prochainement débarquer en France.

Déjà sorti aux States, le film a rencontré de vives critiques quant à l’interprétation de certaines relations, mais pour l’avoir personnellement vu, il reste tout de même très agréable à regarder.

Une chose est sure: 20 ans après sa mort, Tupac Shakur reste à jamais une légende !