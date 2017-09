Les dates du '' Prose Élite Tour '' de Médine enfin dévoilées !

Dépêchez-vous, ça risque de partir comme des petits pains...

Médine vient récemment de balancer sur son compte Instagram les dates de son "Prose Élite Tour", un roadtrip qui commencera le samedi 16 septembre à Bredene en Belgique pour le Festival Manifiesta !

Près de 3 mois de tournée à travers de nombreuses petites villes de France, avant une dernière date prévue le 2 décembre prochain à Metz.

Donc si vous voulez vos places, n’hésitez pas à vous ruer dans les différentes salles où il se représentera, car elles risquent de s'envoler à une vitesse folle...

Car écouter l’album de Médine, c’est une chose mais le voir en concert ça relève d'une tout autre dimension !

Le rappeur est toujours survolté voire habité sur scène lorsqu’il interprète ses nombreux morceaux.

Et à la vue de ce dernier album intitulé "Prose Élite" et des sons qui le composent, nul doute que le rappeur originaire du Havre nous réserve une mise en scène des plus dingues…

On attend d’ailleurs de voir ce qu’il nous a prévu pour son morceau "Grand Paris" où il avait réussi à réunir une partie des cadors du rap game.

Youssoupha, Sofiane, Alivor, Ninho, Lino, Seth Gueko ou encore Lartiste…

Imaginez juste un instant si tout ce beau monde se retrouvait sur scène pour partager quelques dates de la tournée, histoire de détruire le game une nouvelle fois !

On vous laisse donc checker les différentes dates prévues pour l’occasion et choisir laquelle sera la bonne.