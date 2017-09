Jul dévoile sur Snapchat un tout nouvel album gratuit !

" l'Ovni " nous donne rendez-vous le 15 septembre prochain !

C’est sur Snapchat que Jul a décidé d’annoncer à ses nombreux fans la date de sortie de son prochain album 100% gratuit.

Après sa récente collaboration dans " Copacabana " avec le Ghetto Phénomène, le voilà qu’il donne à nouveau rendez-vous à ses " Vatos " pour le 15 septembre prochain à 20h.

Le Phocéen nous réserve très certainement une belle surprise pour cette rentrée 2017-2018 !

Quand on sait que son dernier album " Je Ne Me Vois Pas Briller " est déjà certifié disque de platine, on attend avec impatience la sortie de cette prochaine bombe !

La rumeur avait débuté le 29 août dernier lorsque sur son compte Facebook, il avait balancé l’idée d’un nouvel album gratos pour ses fans.

Aujourd’hui c’est chose faites ! Reste à voir le contenu du projet.

Nos artistes ont donc bien charbonné pendant l’été histoire d’avoir un mois de septembre brûlant avec les sorties de Ninho, Niska, Lefa, Still Fresh, Hornet La Frappe, PLK, Sadek ou encore Naza !